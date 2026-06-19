מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.קובי אטינגר
גדוד 52 בפיקודו של סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל שנפל הלילה פעל לסייע לכוחות נוספים במאמץ להשמיד את התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שחיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים.כיכר השבת
נערה בת 14 נפגעה מרכב ברחוב רוטשילד בשדרות. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
צה"ל דיווח על התרעות שהופעלו במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. במהלך האירוע זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות. האירוע הסתיים ללא זיהויים חריגים וללא נפגעים.ב. ניסני
משרד החוץ האיראני הודיע כי הפגישה שתוכננה ליום שישי בשווייץ נדחתה למועד אחר. לדברי המשרד, מאחר שמזכר ההבנות נחתם באופן אלקטרוני, אין עוד צורך בפגישה זו. איראן מתכננת לקיים פגישה למשא ומתן בימים הקרובים. כעת מתקיימים מגעים באמצעות מתווכים לקראת פתיחת השלב הבא של המשא ומתן להגעה להסכם סופי. המשרד הכחיש טענות בתקשורת על סגירת מצר הורמוז.קובי אטינגר
שגריר ארה"ב בישראל מצטט את יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל מארק צל, המסביר מדוע טראמפ השהה את המלחמה באיראן | "ההסכם נותן לישראל יד חופשית" (מדיני)כיכר השבת
נשיא צרפת גינה בחריפות את פעולות ישראל בלבנון ועזה • טען כי טראמפ שינה את יחסו לראש הממשלה | התקפה דיפלומטית חסרת תקדים (בעולם)יוסי נכטיגל
פעילי 'הדמוקרטים' הותקפו פיזית ומילולית בגבעתיים • יו"ר המפלגה פרסם תיעוד ותקף: 'מכונת הרעל מחלחלת לרחוב' | האישה: 'את יודעת שאני ממשפחה שכולה?' (פוליטי)יוני גבאי
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ