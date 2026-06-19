משרד החוץ האיראני הודיע כי הפגישה שתוכננה ליום שישי בשווייץ נדחתה למועד אחר. לדברי המשרד, מאחר שמזכר ההבנות נחתם באופן אלקטרוני, אין עוד צורך בפגישה זו. איראן מתכננת לקיים פגישה למשא ומתן בימים הקרובים. כעת מתקיימים מגעים באמצעות מתווכים לקראת פתיחת השלב הבא של המשא ומתן להגעה להסכם סופי. המשרד הכחיש טענות בתקשורת על סגירת מצר הורמוז.

קובי אטינגר