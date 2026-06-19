כיכר השבת
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שגריר ישראל בוושינגטון: הפסקת האש החלה ב-18:30, נישאר בדרום עד סילוק חיזבאללה

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל הפסיקה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לדבריו, אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו הוא ייענה בשקט. השגריר הבהיר כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר אותו מחיזבאללה ותישאר שם עד השלמת המשימה.

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20:24

דיווחים: הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופנוע בדרום לבנון

מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.

קובי אטינגר
19:31

גדוד 52 פעל להשמדת תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה בבופור

גדוד 52 בפיקודו של סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל שנפל הלילה פעל לסייע לכוחות נוספים במאמץ להשמיד את התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שחיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים.

כיכר השבת
19:15

הולכת רגל בת 14 נפגעה מרכב בשדרות - מצבה בינוני

נערה בת 14 נפגעה מרכב ברחוב רוטשילד בשדרות. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית חולים במצב בינוני.

קובי רוזן
18:03

התרעות בזרעית על חדירת כלי טיס עוין - האירוע הסתיים ללא נפגעים

צה"ל דיווח על התרעות שהופעלו במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. במהלך האירוע זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות. האירוע הסתיים ללא זיהויים חריגים וללא נפגעים.

ב. ניסני
17:34

איראן: הפגישה בשווייץ נדחתה, מזכר ההבנות נחתם אלקטרונית

משרד החוץ האיראני הודיע כי הפגישה שתוכננה ליום שישי בשווייץ נדחתה למועד אחר. לדברי המשרד, מאחר שמזכר ההבנות נחתם באופן אלקטרוני, אין עוד צורך בפגישה זו. איראן מתכננת לקיים פגישה למשא ומתן בימים הקרובים. כעת מתקיימים מגעים באמצעות מתווכים לקראת פתיחת השלב הבא של המשא ומתן להגעה להסכם סופי. המשרד הכחיש טענות בתקשורת על סגירת מצר הורמוז.

קובי אטינגר
17:07

"טראמפ לא נטש את ישראל": האקבי מצטט את יו"ר הרפובליקנים בישראל

שגריר ארה"ב בישראל מצטט את יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל מארק צל, המסביר מדוע טראמפ השהה את המלחמה באיראן | "ההסכם נותן לישראל יד חופשית" (מדיני)

כיכר השבת
17:02

מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו

נשיא צרפת גינה בחריפות את פעולות ישראל בלבנון ועזה • טען כי טראמפ שינה את יחסו לראש הממשלה | התקפה דיפלומטית חסרת תקדים (בעולם)

יוסי נכטיגל
17:00

"טפו עליכם": אישה תקפה באלימות פעילי 'הדמוקרטים' בגבעתיים

פעילי 'הדמוקרטים' הותקפו פיזית ומילולית בגבעתיים • יו"ר המפלגה פרסם תיעוד ותקף: 'מכונת הרעל מחלחלת לרחוב' | האישה: 'את יודעת שאני ממשפחה שכולה?' (פוליטי)

יוני גבאי
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