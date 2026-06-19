חשד לחולה באבולה בישראל לאחר שיבה מקונגו

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל הפסיקה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לדבריו, אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו הוא ייענה בשקט. השגריר הבהיר כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר אותו מחיזבאללה ותישאר שם עד השלמת המשימה.

קובי אטינגר