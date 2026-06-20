צה"ל תוקף עשרות יעדים בלבנון — לפחות 12 הרוגים

משרד הבריאות מדווח על חשד לחולה באבולה בישראל. מדובר באדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני שלושה ימים ופיתח חום וכאב ראש. החשוד מטופל בבידוד ומועבר לרמב"ם, שהוגדר כמרכז ייעודי למקרים מסוג זה. תוצאות הבדיקות צפויות ביממה הקרובה. במקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים. משרד הבריאות מדגיש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד.יוסי נכטיגל
ערוצים לבנוניים מדווחים כי חיזבאללה משגר בשעה זו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בכפר תבנית ובאזור רכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. מוקדם יותר דווח על ירי פצצות זרחן של צה"ל באזור זה.קובי אטינגר
שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל הפסיקה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לדבריו, אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו הוא ייענה בשקט. השגריר הבהיר כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר אותו מחיזבאללה ותישאר שם עד השלמת המשימה.קובי אטינגר
מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.קובי אטינגר
גדוד 52 בפיקודו של סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל שנפל הלילה פעל לסייע לכוחות נוספים במאמץ להשמיד את התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שחיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים.כיכר השבת
נערה בת 14 נפגעה מרכב ברחוב רוטשילד בשדרות. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
צה"ל דיווח על התרעות שהופעלו במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. במהלך האירוע זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות. האירוע הסתיים ללא זיהויים חריגים וללא נפגעים.ב. ניסני
משרד החוץ האיראני הודיע כי הפגישה שתוכננה ליום שישי בשווייץ נדחתה למועד אחר. לדברי המשרד, מאחר שמזכר ההבנות נחתם באופן אלקטרוני, אין עוד צורך בפגישה זו. איראן מתכננת לקיים פגישה למשא ומתן בימים הקרובים. כעת מתקיימים מגעים באמצעות מתווכים לקראת פתיחת השלב הבא של המשא ומתן להגעה להסכם סופי. המשרד הכחיש טענות בתקשורת על סגירת מצר הורמוז.קובי אטינגר
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ