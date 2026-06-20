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חיזבאללה שיגר יותר מ-50 טילים לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

חיזבאללה שיגר במהלך הלילה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון במספר אירועים שונים. צה"ל הגדיר זאת כהפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש. בתגובה, תקף צה"ל עשרות תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה, ביניהן עמדות שיגור רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות. צה"ל הודיע כי לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם.

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מבזקים נוספים

13:56

7 הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ישראלית בכפר קנארית בדרום לבנון

מטוסי קרב ישראליים תקפו מטרות בכפר קנארית שבנפת צידון בדרום לבנון. לפי מקורות לבנוניים, בתקיפה נהרגו 7 בני אדם ונפצעו 13 נוספים. הכפר נמצא רחוק מהאזור הנבטיה שנחשב ל"זירה החמה" של הלחימה.

קובי אטינגר
11:56

משרד הבריאות: חשוד באבולה מטופל בבידוד, תוצאות סופיות תוך 48 שעות

משרד הבריאות מעדכן כי אדם החשוד כחולה באבולה מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים למחלות מידבקות בסיכון גבוה. מתבצע רצף בדיקות מעבדה, והשלמת הבירור וקבלת תוצאה סופית צפויות להימשך כ-48 שעות. המשרד מדגיש: בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ולא אובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל. משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים ויפנה באופן ישיר ואישי למי שידרש. אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם חולה בעל תסמינים או עם דם ונוזלי גוף.

יוסי נכטיגל
11:53

חייל לבנוני נוסף נפטר מפצעיו בתקיפה ישראלית בכפר תולין

חייל לבנוני בשם עלי יאסין אבראהים נפטר הבוקר מפצעים שספג אתמול בתקיפה ישראלית בכפר תולין שבדרום לבנון. מדובר באירוע נפרד מהחייל הלבנוני שנהרג הבוקר בתקיפת כטב"מ בכפר רמאן. אבראהים היה בן העדה השיעית.

קובי אטינגר
10:22

צה"ל תוקף עשרות יעדים בלבנון — לפחות 12 הרוגים

צה"ל תקף בשעות האחרונות עשרות יעדים בדרום לבנון ובאזור אלבקאע בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חזבאללה. לפחות 12 לבנונים נהרגו בתקיפות מאז חצות. מרבית התקיפות מתמקדות באזור נפת נבטיה, אך בוצעו גם תקיפות בנפת צור, נפת ג'זין ובאלבקאע. בין התקיפות: חיסול 4 בני אדם בכפר באריש בנפת צור בתקיפה על בית מאוכלס, 3 הרוגים בערבצאלים, ו-4 הרוגים בתקיפת כטב"מ על רכב בדיר א-זהראני.

קובי אטינגר
23:14

חשד לחולה באבולה בישראל לאחר שיבה מקונגו

משרד הבריאות מדווח על חשד לחולה באבולה בישראל. מדובר באדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני שלושה ימים ופיתח חום וכאב ראש. החשוד מטופל בבידוד ומועבר לרמב"ם, שהוגדר כמרכז ייעודי למקרים מסוג זה. תוצאות הבדיקות צפויות ביממה הקרובה. במקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים. משרד הבריאות מדגיש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד.

יוסי נכטיגל
23:00

דיווחים: חיזבאללה משגר רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

ערוצים לבנוניים מדווחים כי חיזבאללה משגר בשעה זו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בכפר תבנית ובאזור רכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. מוקדם יותר דווח על ירי פצצות זרחן של צה"ל באזור זה.

קובי אטינגר
21:37

שגריר ישראל בוושינגטון: הפסקת האש החלה ב-18:30, נישאר בדרום עד סילוק חיזבאללה

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הודיע כי ישראל הפסיקה את האש בלבנון בשעה 18:30 שעון ישראל. לדבריו, אם חיזבאללה יפסיק את מתקפותיו הוא ייענה בשקט. השגריר הבהיר כי ישראל נמצאת באזור הביטחון כדי לטהר אותו מחיזבאללה ותישאר שם עד השלמת המשימה.

קובי אטינגר
20:24

דיווחים: הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופנוע בדרום לבנון

מקורות לבנוניים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי שפגע באופנוע שנסע בכביש זבדין-חארוף בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בשעה האחרונה. במקביל דווח על תקיפה ישראלית נוספת בכפר כונין.

קובי אטינגר
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