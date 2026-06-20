משבר דיפלומטי בין טראמפ לראש ממשלת איטליה מלוני

חיזבאללה שיגר במהלך הלילה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון במספר אירועים שונים. צה"ל הגדיר זאת כהפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש. בתגובה, תקף צה"ל עשרות תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה, ביניהן עמדות שיגור רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות. צה"ל הודיע כי לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם.

ב. ניסני