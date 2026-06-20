סגן נשיא ארה"ב ואנס צפוי לטוס היום לשוויץ למו"מ עם איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף את ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני וטען כי היא ביקשה שוב ושוב להצטלם איתו בפסגת ה-G7 בצרפת כדי לשפר את מצבה בסקרים. טראמפ האשים את מלוני בדחיית עמדת ארה"ב בנושא איראן ובסירוב לאפשר שימוש במסלולי נחיתה ושדות תעופה איטלקיים, מה שיצר קושי לוגיסטי. מלוני השיבה בחריפות: "ההתבטאויות של דונלד טראמפ הן בדיה מוחלטת. בכנות, אני מזועזעת. אינני יודעת מדוע נשיא ארצות הברית מתנהג כך כלפי בעלי בריתו".

קובי אטינגר