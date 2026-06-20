סגן נשיא ארה"ב ואנס צפוי לטוס היום לשוויץ למו"מ עם איראן

עיריית נבטיה בדרום לבנון פנתה לתושבי העיר בקריאה שלא לשוב אליה ולהישאר במקומות המפלט אליהם התפנו.קובי אטינגר
משלחת מו"מ איראנית תצא לשוויץ לקיים מגעים מול המשלחת האמריקאית, כך לפי משרד החוץ האיראני. הצעד מגיע למרות שטהרן סגרה את מצר הורמוז - המנוף העיקרי שהנשיא טראמפ הפקיד בידי איראן.קובי אטינגר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף את ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני וטען כי היא ביקשה שוב ושוב להצטלם איתו בפסגת ה-G7 בצרפת כדי לשפר את מצבה בסקרים. טראמפ האשים את מלוני בדחיית עמדת ארה"ב בנושא איראן ובסירוב לאפשר שימוש במסלולי נחיתה ושדות תעופה איטלקיים, מה שיצר קושי לוגיסטי. מלוני השיבה בחריפות: "ההתבטאויות של דונלד טראמפ הן בדיה מוחלטת. בכנות, אני מזועזעת. אינני יודעת מדוע נשיא ארצות הברית מתנהג כך כלפי בעלי בריתו".קובי אטינגר
חיזבאללה שיגר במהלך הלילה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון במספר אירועים שונים. צה"ל הגדיר זאת כהפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש. בתגובה, תקף צה"ל עשרות תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה, ביניהן עמדות שיגור רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות. צה"ל הודיע כי לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם.ב. ניסני
מטוסי קרב ישראליים תקפו מטרות בכפר קנארית שבנפת צידון בדרום לבנון. לפי מקורות לבנוניים, בתקיפה נהרגו 7 בני אדם ונפצעו 13 נוספים. הכפר נמצא רחוק מהאזור הנבטיה שנחשב ל"זירה החמה" של הלחימה.קובי אטינגר
משרד הבריאות מעדכן כי אדם החשוד כחולה באבולה מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים למחלות מידבקות בסיכון גבוה. מתבצע רצף בדיקות מעבדה, והשלמת הבירור וקבלת תוצאה סופית צפויות להימשך כ-48 שעות. המשרד מדגיש: בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ולא אובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל. משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים ויפנה באופן ישיר ואישי למי שידרש. אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם חולה בעל תסמינים או עם דם ונוזלי גוף.יוסי נכטיגל
חייל לבנוני בשם עלי יאסין אבראהים נפטר הבוקר מפצעים שספג אתמול בתקיפה ישראלית בכפר תולין שבדרום לבנון. מדובר באירוע נפרד מהחייל הלבנוני שנהרג הבוקר בתקיפת כטב"מ בכפר רמאן. אבראהים היה בן העדה השיעית.קובי אטינגר
צה"ל תקף בשעות האחרונות עשרות יעדים בדרום לבנון ובאזור אלבקאע בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חזבאללה. לפחות 12 לבנונים נהרגו בתקיפות מאז חצות. מרבית התקיפות מתמקדות באזור נפת נבטיה, אך בוצעו גם תקיפות בנפת צור, נפת ג'זין ובאלבקאע. בין התקיפות: חיסול 4 בני אדם בכפר באריש בנפת צור בתקיפה על בית מאוכלס, 3 הרוגים בערבצאלים, ו-4 הרוגים בתקיפת כטב"מ על רכב בדיר א-זהראני.קובי אטינגר
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ