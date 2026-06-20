כיכר השבת
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הותר לפרסום: שני חיילי צה"ל נפלו בקרבות בדרום לבנון

הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בדרום לבנון: סמ"ר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', ורס"ל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהר"ל, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו. ההודעה נמסרה למשפחות.

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מבזקים נוספים

22:30

טראמפ: לא ייגבו אגרות במצר הורמוז במהלך הפסקת האש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש. לדבריו, גם לאחר תום התקופה לא ייגבו אגרות, אלא אם כן הן יוטלו על ידי ארה"ב עצמה - כתשלום עבור שירותיה כ"מלאך השומר" של מדינות המזרח התיכון וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד. טראמפ הוסיף: "תודה על תשומת הלב לנושא זה".

קובי אטינגר
22:27

עשרות ראשי כוללים נפרדו: הגרמ"ה הירש ימריא הלילה לארה"ב | זו הסיבה

ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, ימריא הלילה - מוצ"ש לארצות הברית • עשרות ראשי כוללים הגיעו למעמד צאתכם לשלום | המסע ההיסטורי מגיע לשיאו (חרדים)

חנני ברייטקופף
22:14

הגזירה השקטה שאיש לא מדבר עליה: כך הפך 'חוק הגיוס' למשבר שידוכים חסר תקדים בעולם החסידי

עיכובי היציאה מהארץ לבחורים שהוגדרו "עריקים" מייצרים משבר עמוק בעולם השידוכים החסידי | דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, הרב שלמה וייס, בריאיון כאוב ומטלטל ב'אולפן כיכר': "בחורים לא יכולים לטוס להתארס, משפחות לא מגיעות לחתונות, ואברכים נעצרים בשדה התעופה מול הילדים שלהם" | הוא מוסיף וזועק: "אנחנו בכאוס מוחלט, אין עם מי לדבר" • צפו בריאיון (חסידים)

יוסי סרגובסקי
22:13

בצומת הירושלמית הסואנת: המשטרה פתחה במרדף אחר בחור ישיבה בן 14.5 | צפו

נער - בחור ישיבה בן 14.5 נתפס רוכב על קורקינט חשמלי ללא קסדה וללא רישיון • חצה רמזורים באדום וכמעט פגע בהולכי רגל במעבר חצייה | המשטרה: "לא נירתע מפני שיימינג ברשתות" (משטרה)

קובי רוזן
22:04

מה קרה כשהמזיקים שהיו בעזרת נשים התלוצצו על הבעל שם טוב? | צפו

שני מזיקים שהו בעזרת נשים והפחידו את המתפללות • המגיד ממישרים גירש אותם בכוח התורה, אך הם הזיקו את ילדיו | הסיפור המרטיט מאת הרב יצחק ישי בנון על הבעש"ט שהציל את הילדים (חסידים)

כיכר השבת
22:01

אולפן ליל שישי בשידור חוזר: פאנל סוער על כישלון הסיעות החרדיות

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע סוער במיוחד בו המשטרה איבדה כל רסן ונהגה באלימות קשה כנגד מפגינים חרדים, מה שהצית קרב בין אריה דרעי לאיתמר בן גביר | במקביל, ראש הממשלה נתניהו קבר את חוק המעונות ויו"ר ש"ס דורש להעביר חוק שיקפיא לשנה את מעצר לומדי התורה • חברי הפאנל: חנני ברייטקופף, אלי הירשמן, צוריאל קריספל ואבי גרינצייג (VOD)

אולפן ליל שישי
21:57

באמצע שכל תושבי העיירה היו עסוקים בבישולים, הבעש"ט ציווה: "לנוס מפה מיד"

גם הבעל שם טוב הקדוש יצא מיד לדרך, כי רצה להגיע מהר ולקבל מוקדם כפי הרגלו את השבת הקדושה, והצליח לעבור את הדרך במהירות כיון שהיו לו סוסים טובים | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

ורד שאלתיאל
21:54

לחץ מתגבר: בכירי הקואליציה דוחקים בנתניהו לפזר את הכנסת עוד השבוע

גורמים בכירים בקואליציה לוחצים על ראש הממשלה לפזר את הכנסת כבר השבוע • אזהרה: 'ככל שתתעכב, החקיקה החרדית תיפגע בך' | נתניהו טרם החליט (חדשות חרדים)

קובי אטינגר
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