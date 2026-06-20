צה"ל מודיע על נפילת שלושה חללים ופצועים בשני אירועים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש. לדבריו, גם לאחר תום התקופה לא ייגבו אגרות, אלא אם כן הן יוטלו על ידי ארה"ב עצמה - כתשלום עבור שירותיה כ"מלאך השומר" של מדינות המזרח התיכון וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד. טראמפ הוסיף: "תודה על תשומת הלב לנושא זה".

קובי אטינגר