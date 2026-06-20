משמרות המהפכה: נמשיך לסגור את מצר הורמוז עד להודעה חדשה

הראשון לציון הגר"י יוסף יצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה אותה כינה 'איזבל מרשעת' והאשים אותה במעצרי לומדי התורה | הראש"ל התייחס להתהפכות של הנשיא טראמפ על מדינת ישראל וטען כי מדובר בתוצאה של רדיפת לומדי התורה | על אלימות השוטרים בהפגנות 'הפלג': "יש שוטרים שמושפעים מהאיזבל הזו ונותנים מכות" • צפו במתקפה (חרדים)

ישי כהן