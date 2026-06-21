הולך רגל בן 22 נפגע מרכב בחולון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי לא הייתה ואין מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחות צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל מספר רב של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. כ"ץ הדגיש כי כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר כוחות צה"ל פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב ופועלים משם נגד מחבלים ותשתיות. "כפי שרה"מ בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון", הדגיש שר הביטחון.

כיכר השבת