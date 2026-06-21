כ"ץ: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון

בית המשפט המחוזי דחה תביעה נגד "פרש פוד", חברה בת של רמי לוי, וקבע כי הרוכשת אינה אחראית לחובות עבר של רשת שקרסה. השופטת הבהירה את ההבדל הקריטי בין מיזוג עסקי לרכישת נכסים בלבד (חוק ומשפט)

דניאל הרץ