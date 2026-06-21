פועל בן 40 נפצע קשה בנפילה מגובה באשקלון

לינדזי גראהם, הסנאטור המקורב ביותר לישראל בסנאט שנחשב גם לאיש אמונו של הנשיא טראמפ אמר כי שוחח ביום שישי עם נשיא ארה"ב במשך שעות ארוכות | כך הוא רואה את ההמשך מכאן, לאחר החתימה על מזכר ההבנות (מדיני)

ישראל גראדווהל