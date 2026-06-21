גרהאם: טראמפ ישתלט בכוח על הורמוז אם ההסכם ייכשל

למרות הצעת טראמפ להעביר את האחריות לפירוק חיזבאללה מנשקו לידי סוריה, הערב דחה הנשיא הסורי את הרעיון על הסף והבהיר כי דמשק עשויה לסייע רק בדרכים חיוביות, לא באמצעות מלחמה ולא תחת חסות סורית על לבנון (העולם הערבי)

בני סולומון