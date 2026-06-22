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צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה

צה"ל תקף בסוף השבוע בצפון רצועת עזה וחיסל שני מחבלים מחמאס: אחמד מוניר חליל זאזא, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה, שפעל לייצור אמצעי לחימה ובניית מטענים ובתים ממולכדים, וניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב. בתקיפה נוספת חוסל חסין צפדי, מפקד מערך הצליפה בעיר עזה, שהיה אחראי על מתווי הצליפה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. לפי צה"ל, צפדי הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש וניסה להכשיר מחבלים ולקדם מתווי צליפה נוספים.

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