כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

ברקע הלחץ מכיוון טראמפ והשיחות מול איראן: נתניהו בהצהרה קצרה | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום הצהרה קצרה של שלושים שניות ובה התייחס לנוכחות צה"ל בלבנון - ברקע דיווחים על הגבלות כלפי לוחמים. לדבריו, אין כל מגבלות ויש "חופש פעולה מלא" | הדברים המלאים. צפו (בארץ)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

18:23

הצעת חוק יסוד לימוד תורה תועבר מוועדת החוקה לוועדה אחרת

18:08

סמל הסטטוס המופרע: כשהעשירים העלו את הפרארי לסיפון היאכטה

בתקופה שבה יאכטות פאר כבר לא הספיקו ומכוניות-על הפכו לכרטיס ביקור של מיליארדרים, נולד טרנד ראוותני במיוחד: להציב פרארי, למבורגיני או פורשה נדירה על סיפון מגה-יאכטה | מה שהחל כמפגן כוח של עשירי מונקו והריביירה, הפך לתמונה שמספרת סיפור שלם על כסף, יוקרה והצורך האנושי להראות לעולם שהגעת הכי רחוק שאפשר (בעולם)

אבישי לוי
18:05

בעקבות "הצלחת" הפסקת האש: צה"ל מודיע על סגירת כיתות הכוננות בצפון

במקביל להצהרת ראש הממשלה על המשך חופש הפעולה בדרום לבנון בעקבות הקמת צוות הפיקוח בלבנון, ועדכון שר הביטחון על הכרת תשעה יישובים נוספים בצפון כיישובי קו עימות, צה"ל הודיע היום לכיתות הכוננות בצפון על שחרורן המתוכנן בעקבות הפסקת האש והשינוי בהערכת המצב (צבא)

דוד הכהן
17:57

ילדה בת 4 התחשמלה בביתה בבני ברק ופונתה במצב קל

ילדה בת 4 התחשמלה בביתה ברחוב בן זומא בבני ברק, לפי דיווח בני משפחתה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותה למרכז הרפואי מעייני הישועה. מצבה מוגדר קל.

קובי רוזן
17:50

כאוס באוויר: נוסע נשך נוסעים והתפרע במטוס - כך זה הסתיים

טיסה פנימית בארצות הברית הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה | הטייס אומר: "אני לא יודע אם הוא הזיות, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם" | הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל (תעופה)

איציק אברהם
17:46

באיראן מכחישים: לא אושרה כניסת פקחי סבא"א למדינה

17:35

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שהחזיק את עומר שם טוב

צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בחמאס. אבו חסנה השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי. במהלך המלחמה עסק בהטמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לפגוע בכוחות צה"ל.

ב. ניסני
17:29

אחרי ה'נשיקה': חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס 

החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי (צבא)

ב. ניסני
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר