טיסה פנימית בארצות הברית הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה | הטייס אומר: "אני לא יודע אם הוא הזיות, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם" | הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל (תעופה)

איציק אברהם