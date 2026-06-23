דיווח לבנוני: הרוג ושני פצועים מירי צה"ל בדרום לבנון

יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה משה גפני הודיעו לאחר פגישה עם ראש הממשלה כי העבירו דרישה חד-משמעית מגדולי ישראל לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי תורה, באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע. השניים הבהירו: "אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא". נתניהו הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר.

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