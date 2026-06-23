למרות הביקורת הנוקבת על המשטרה, לאור האלימות שהופעלה כלפי מפגינים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, המפכ"ל דני לוי מגבה היום את מפקד המרחב ומסר כי קיבל את עמדתם: "נדרשה פעולה משמעותית" | מוקדם יותר היום שיגר השר בן גביר מכתב למפכ"ל שבו ציין כי בוחן את הדחת מפקד התחנה (אקטואליה)

דניאל הרץ