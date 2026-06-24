הולך רגל בן 60 נפגע אנוש מאוטובוס בנשר

הזמר החסידי ספג כוויות משמעותיות בפניו אמש במהלך הופעה • מסביבתו נמסר ל'כיכר השבת': "מוטי ניצל בנס, מצבו טוב ומתאושש בביתו" | מחר יחגוג שמחת בר מצווה לבנו (חרדים)איציק אוחנה
סמנכ"ל משרד הדתות צורי פורת חיתן את בנו יונתן עם ליה וקנין • הראשון לציון הגר"ד יוסף סידר חופה וקידושין | האירוע היוקרתי התקיים אמש בעיר ראשון לציון | תיעוד נרחב (חדשות חרדים)איציק אוחנה
קים ג'ונג און חנך את המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון", שמסמנת את הפיכת הצי הצפון-קוריאני לכוח אסטרטגי | עם תוכנית לבניית ספינות ענק בקצב מסחרר, פיונגיאנג מאותתת לעולם: "העידן שבו הצי שלנו רק הגן על החופים – נגמר" (חדשות בעולם)דני שפיץ
רשות התחרות חשפה היום בבית המשפט המחוזי בלוד את השיטות שנועדולחולל צונאמי של התייקרויות. מאחורי הקלעים נחשפת אסטרטגיה של תיאום, כשהמדינה מציבה את בכירי הקמעונאות על ספסל הנאשמים" (כלכלה בארץ)דניאל הרץ
הזמר חגג היום ברית מילה לבנו השלישי בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית • הזמר בנצי שטיין שר וסייע בכיבודי הברית | ויקרא שמו בישראל: נפתלי צבי אריה (חרדים)איציק אוחנה
אלפי שוטרים נפרסו לקראת מחאת הרכבים הגדולה של הציבור החרדי • הושגו הבנות עם המארגנים: נסיעה בנתיב ימני במהירות 50 קמ"ש | 'כל עוד חופש התנועה נשמר - המחאה תימשך', נמסר ל'כיכר השבת' על ידי אגף התנועה במשטרה (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
באירוע סגור ומרגש, אליו הוזמנו אנשי תקשורת, חברים ואנשי תעשייה, חשף משפיען הרשת דודי קפלר סרט דוקומנטרי אישי המתעד מסע יוצא דופן של שינוי, התמודדות וצמיחה בזמן אמת (חרדים)כיכר השבת
התפתחות דרמטית בעתירות לביטול בחירתו של מבקר המדינה, עו"ד מיכאל ראבילו: הכנסת הגישה את תשובתה המלאה לעליון ודורשת לדחות על הסף את הבקשות לפסילת הבחירות • מהודעת הכנסת עולה תמונה של מה שהתרחש מאחורי הפרגוד: חברי כנסת משני הצדדים הפוליטיים תועדו יוצאים עם טלפונים במצב צילום, ואף מראים את פתקי ההצבעה (משפט)משה כהן
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