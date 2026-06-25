כיכר השבת
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סתירה בדיווחים: ארה"ב טוענת שישראל נסוגה מדרום לבנון, צה"ל ולבנון מכחישים

גורם במשרד החוץ האמריקאי מסר לרויטרס כי ישראל נסוגה מחלק מאזור החיץ בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב כלפי ממשלת לבנון, וכי על צבא לבנון להיכנס לאזור. אולם מקור צבאי לבנוני אמר לאלג'זירה כי לא זוהתה כל נסיגה של כוחות ישראליים מהשטחים הלבנוניים, והכוחות עדיין פרוסים בכל האזורים שכבשו לאחרונה. גורמי צבא ישראלים אמרו לכלי תקשורת מקומיים כי לא קיבלו כל הנחיה לסגת מאזור החיץ.

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חיים רוזנבוים
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איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)

אלי גוטהלף
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קובי אטינגר
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דמנו הותר! בית המשפט שחרר למעצר בית את הנהג ששלף נשק על חרדים

בית המשפט בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד בשליפת נשק על חרדים במהלך המחאה אמש | בית המשפט טען כי "היה סיכון" וכי המשטרה לא הגיעה למקום, מה שנראה כי הכשיר בעיני השופט את המעשה החמור (חרדים)

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