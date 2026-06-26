4 חיילים נפצעו בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון

משרד החוץ האיראני הגיב בחריפות להצהרה המשותפת של שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ומדינות המפרץ. טהרן רואה בהצהרה התערבות בענייניה הפנימיים, חוסר אחריות ופרובוקציה, ומזהירה מפני המשך התנהלות עוינת באזור. איראן מצפה שמדינות האזור ששטחן שימש לתוקפנות נגדה יבחנו מחדש את עמדתן. בנוגע למצר הורמוז, איראן הבהירה כי מעבר בטוח במצר אינו מובטח ללא תיאום עמה, וכי כל הסדר חייב להיעשות בתיאום עם טהרן ובהתאם למזכר ההבנות.

קובי אטינגר