כיכר השבת
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נעצר חשוד בגניבות סדרתיות של טלפונים בקניון עזריאלי תל אביב

משטרת ישראל עצרה חשוד בן 30 מדאהרייה בחשד לגניבות סדרתיות של מכשירי טלפון בקניון עזריאלי בתל אביב. בלשי תחנת חברון ניהלו מעקב סמוי אחר החשוד, שניסה להימלט בין החנויות והמבלים בקניון עד שנתפס. המעצר בוצע בפעילות משותפת של מחוזות שומרון ויהודה ותל אביב.

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12:48

פועל בן 30 נפגע קשה בנפילה לבור במפעל בקרית ביאליק

פועל כבן 30 נפגע במצב קשה לאחר שנפל לבור בעומק של כ-4 מטר במפעל בקרית ביאליק. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא במצב קשה עם הכרה מעורפלת. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:55.

קובי רוזן
12:41

איראן מגיבה להצהרה המשותפת של ארה"ב ומדינות המפרץ

משרד החוץ האיראני הגיב בחריפות להצהרה המשותפת של שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ומדינות המפרץ. טהרן רואה בהצהרה התערבות בענייניה הפנימיים, חוסר אחריות ופרובוקציה, ומזהירה מפני המשך התנהלות עוינת באזור. איראן מצפה שמדינות האזור ששטחן שימש לתוקפנות נגדה יבחנו מחדש את עמדתן. בנוגע למצר הורמוז, איראן הבהירה כי מעבר בטוח במצר אינו מובטח ללא תיאום עמה, וכי כל הסדר חייב להיעשות בתיאום עם טהרן ובהתאם למזכר ההבנות.

קובי אטינגר
12:41

פועל בן 32 נפצע קשה לאחר שנפל מפיגום לבור שפכים בקרית מוצקין

פועל בן 32 נפצע באורח קשה בתאונת עבודה ברחוב ערמונים בקרית מוצקין. הפועל נפל מפיגום לתוך בור שפכים במהלך עבודתו. צוותי כיבוי חילצו אותו מהבור, וחובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה. הפצוע פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב קשה.

קובי רוזן
12:41

נחשף מצבור נשק גדול שהוסלק בבור מים בכפר אל-ג'יב

כוחות מג"ב ומשטרת ישראל חשפו מצבור אמצעי לחימה משמעותי שהוסלק בתחתית בור מים בכפר אל-ג'יב שבחטיבת בנימין. הפעילות המורכבת נמשכה מספר לילות והצריכה שאיבת מים וצלילות לעומק. במהלכה אותרו והוצאו שקיות אטומות ובהן רובים, תחמושת, טלפונים סלולריים, מטעני חבלה ואמצעי הפעלה מרחוק. החשד הוא שהנשק יועד לפעילות טרור.

קובי רוזן
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