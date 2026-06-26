איראן מגיבה להצהרה המשותפת של ארה"ב ומדינות המפרץ

פעילים ברצועה קוראים למחאה עממית נגד המציאות הקשה • חמאס וגא"פ מאשימים בשיתוף פעולה עם ישראל | "הזעם לגיטימי אך יש להפנותו כלפי הכיבוש" (בארץ)

כיכר השבת