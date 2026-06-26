חיזבאללה קורא לממשלת לבנון לבטל את ההסכם עם ישראל

שני צעירים בני 21 טבעו בחוף ירושלים בראשון לציון והועברו לבית החולים וולפסון. מצבו של אחד מהם הוגדר בינוני עד קשה, ומצבו של השני הוגדר בינוני. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי במקום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:47.

קובי רוזן