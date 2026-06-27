התרעה על חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי איראן שיגרה לפחות ארבעה כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות סוחר שעברו במצר הורמוז. אחד הכטב"מים פגע ישירות בסיפון העליון של אחת הספינות. טראמפ הגדיר זאת כ"הפרה מטופשת של הפסקת האש". כאשר נשאל האם איראן תישא בהשלכות, השיב: "אתם עוד תגלו".

קובי אטינגר