התרעה על חשש לחדירת מחבלים ביישוב בית אריה

פיקוד העורף הוציא התרעה על חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי איראן שיגרה לפחות ארבעה כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות סוחר שעברו במצר הורמוז. אחד הכטב"מים פגע ישירות בסיפון העליון של אחת הספינות. טראמפ הגדיר זאת כ"הפרה מטופשת של הפסקת האש". כאשר נשאל האם איראן תישא בהשלכות, השיב: "אתם עוד תגלו".קובי אטינגר
חיזבאללה פרסם תגובה ראשונה להסכם בין ישראל ללבנון וקרא לשלטון הלבנוני לחזור בו מהמהלך. לטענת הארגון, מדובר במסלול של ויתורים חד-צדדיים ללא תמורה שיוביל להרס המדינה וישרת את האויב. יצוין כי חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון, כלומר ממשלה שבה שרי חיזבאללה חתמה על הסכם עם ישראל.קובי אטינגר
הושג הסכם לגבי "הצהרת כוונות" במסגרת המשא ומתן בין ישראל ולבנון בארה"ב, כך על פי רשת אלג'זירה. ההצהרה צפויה להיחתם בקרוב בנוכחות שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו.קובי אטינגר
גבר בן 40 נמשה מהמים ללא דופק וללא נשימה בחוף דלילה באשקלון. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה בזירה, והוא פונה לבית החולים ברזילי במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה.קובי רוזן
שני צעירים בני 21 טבעו בחוף ירושלים בראשון לציון והועברו לבית החולים וולפסון. מצבו של אחד מהם הוגדר בינוני עד קשה, ומצבו של השני הוגדר בינוני. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי במקום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:47.קובי רוזן
שלושה פעילי המשטרה הימית של חמאס חוסלו בתקיפת ג'יפ על ציר צלאח א-דין במחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. כך על פי מקורות עזתיים.קובי אטינגר
שלושה אנשים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני רכבים בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הנפגעים הם שני מבוגרים כבני 30 ותינוקת כבת חצי שנה. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותם לבית החולים.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ