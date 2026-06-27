פועל בן 30 נפגע קשה ממסוע במפעל בחצור הגלילית

תומכי חיזבאללה הציתו הלילה שלטי חוצות עליהם נכתב "לבנון תחילה" על הכביש המוביל לשדה התעופה של ביירות. השלטים הוצבו לאחרונה במקום שלטים קודמים שנשאו את הכיתוב "תודה איראן". השריפה מבטאת את המתיחות בלבנון בין תומכי חיזבאללה לבין קולות הקוראים להעדפת האינטרס הלבנוני על פני ההשפעה האיראנית.

קובי אטינגר