כיכר השבת
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שני צעירים נפצעו קשה בטייבה - אחד במצב אנוש

שני צעירים כבני 20 נפצעו בטייבה בשעה 00:33. צוותי מד"א מפנים אחד מהם לבית החולים מאיר במצב אנוש עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות החייאה. הפצוע השני פונה במצב קשה, בהכרה, עם פציעות חודרות.

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מבזקים נוספים

02:48

רוכב קורקינט בן 30 נפגע קשה מרכב בכביש איילון

גבר כבן 30 נפגע קשה מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי בכביש 20 (איילון דרום) סמוך למחלף קיבוץ גלויות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 02:08. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית.

קובי רוזן
00:53

אחרי התגובה האיראנית: ארה"ב תקפה שוב הלילה באיראן | כל הפרטים

אחרי חילופי האש בשבת בעקבות הירי האיראני על ספינה ביום שישי, ארה"ב שבה לתקוף הערב מטרות באיראן | סנטקום הודיע כי ביצע תקיפות מחודשות נגד מטרות צבאיות, לאחר שמכלית נוספת הותקפה היום במצר (בעולם)

כיכר השבת
00:41

צבא ארה"ב תוקף כעת מטרות באיראן

23:27

תומכי חיזבאללה שורפים שלטי "לבנון תחילה" בביירות

תומכי חיזבאללה הציתו הלילה שלטי חוצות עליהם נכתב "לבנון תחילה" על הכביש המוביל לשדה התעופה של ביירות. השלטים הוצבו לאחרונה במקום שלטים קודמים שנשאו את הכיתוב "תודה איראן". השריפה מבטאת את המתיחות בלבנון בין תומכי חיזבאללה לבין קולות הקוראים להעדפת האינטרס הלבנוני על פני ההשפעה האיראנית.

קובי אטינגר
23:10

פועל בן 30 נפגע קשה ממסוע במפעל בחצור הגלילית

פועל כבן 30 נפגע קשה היום במפעל ברחוב חוני המעגל בחצור הגלילית. לפי דיווח איחוד הצלה, הפועל נחבל בכל חלקי גופו לאחר שנפגע ממסוע לשינוע ירקות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים זיו במצב קשה.

קובי רוזן
23:07

"תחת אכיפה אפקטיבית" | זו הצעת החוק שתמנע את מעצרם של לומדי התורה

מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי התורה | החוק המוצע מתייחס אך ורק ללומדים ו"תחת פיקוח אפקטיבי" (חרדים) 

כיכר השבת
23:03

מה באמת מסתתר בחטיפי ה"בריאות"? | ולמה הליטאים כל כך רציניים? | צפו

השבוע בתוכנית: סרטוני אומנות מרהיבים |כמה חלבון אתם באמת צריכים ביום והשקר הגדול של תעשיית המזון | פירמידת הצרכים של מודיעין עילית | המקום בו פגיעה בגמל נחשב יותר מאישה | בנט והשקרים שלו | מלכודת ה-400 קלוריות | יצירת אימפרסיוניזם ואיזה קמפיין מנסה להציל את בחורי הישיבות בבין הזמנים? (דבר השבוע)

משה מנס
22:47

הרב החרדי חיבק את המילואימניק: "שלומי אח שלי, הייתי מוכן למות בשבילו" | צפו

הדיון הטעון בתוכנית "כיפות שחורות" בין הרב גיא אלאלוף לבין שלומי דמרי, ממפלגת 'המילואימניקים', לוחם שאיבד את אחיו בשביעי לאוקטובר - הסתיים כשהמגיש יוסי סרגובסקי ביקש להשכין שלום והרב אלאלוף נענה ברצון וריגש את האולפן | צפו (כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי
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