צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG במרחב נבטיה

מטוסי קרב של ארצות הברית ביצעו הלילה תקיפות נגד יעדי טרור של המשטר האיראני | צבא ארה"ב פרסם תיעוד ועדכן התקיפות בוצעו על 10 מטרות צבאיות איראניות בעקבות מתקפת הכטב"מים של איראן על M/T Kiku" | צפו (בעולם)

דוד הכהן