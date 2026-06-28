כיכר השבת
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צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס, ביניהם מפקד שפשט ב-7 באוקטובר

צה"ל תקף בשבוע שעבר במרחב שאטי וחיסל את עבד אלרחמן זיאדה, מפקד חוליית נוחבה בחמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ובזז רכב צה"לי לעזה. בתקיפה נוספת באותו יום במרחב חאן יונס חוסל כמאל נגאר, ראש יחידת מנהור בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה והיוו איום מיידי על הכוחות.

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ב. ניסני
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