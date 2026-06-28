נתניהו: נפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות

אחרי יותר משנה של מאבק דיפלומטי נגד מינויו של ריאד מנסור לנשיא העצרת הכללית - המהלך נבלם • ארה"ב הפעילה לחצים כבדים על רמאללה עד שמנסור נאלץ לפרוש | ניצחון מדיני משמעותי (בעולם)

יוסי נכטיגל