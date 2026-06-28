דיון חירום: המהלך שיוצא לדרך להקפאת המעצרים נגד תלמידי הישיבות

מבצע אכיפה נרחב של שוטרי אגף התנועה, ששילב מצלמות טקטיות מתקדמות ואמצעים טכנולוגיים גלויים וסמויים, הוביל לרישום של מאות דוחות | התיעודים מציגים נהגים שנתפסו בעדשת המצלמה כשהם משתמשים בטלפונים ניידים תוך כדי נסיעה, רוכבי דו-גלגלי החוצים קווים לבנים רציפים, ומקרים חמורים של סיכון משתמשי הדרך | במוקד הפעילות עוכב לחקירה גם קטין בן 15 שרכב על אופניים חשמליים תחת השפעת סמים, לצד עשרות כלים חשמליים שהוחרמו לאלתר מהכבישים (בארץ)

קובי רוזן