ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס בבני ברק - מצבה בינוני

בועז ביסמוט הודיע כי יכנס כבר במהלך השבוע הקרוב את הוועדה לדיונים דחופים באישור הוראת שעה להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה | הצעד הדרמטי מגיע בעקבות פנייה רשמית של שר הביטחון ישראל כ"ץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ומבוסס על עמדתם המקצועית של הגורמים האמונים על שילוב חרדים בצה"ל וראשי הישיבות, המזהירים כי מדיניות המעצרים הנוכחית משיגה תוצאה הפוכה, מרחיקה את הצעירים החרדים ממסלולי השירות ומעמיקה את השסע החברתי בישראל (בארץ)

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