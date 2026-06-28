בלי אורות וצלצולים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים צפוי להשיא בתקופה הקרובה שלושה מצאצאיו בזה אחר זה, ודרש מהחסידים להשקיע אך ורק בהכנה רוחנית • צפו בסיקור מיוחד ובתיעוד מהחתונה הראשונה, החל משטריימל הירושה של ה'באר יעקב' זצ"ל שחבש הרבי בחופה, ועד לקמפיין ה"קבלות הטובות" של הבחורים (חסידים)

חיים רוזנבוים