רוכב אופנוע בן 28 נפגע בתאונה בכביש 574 - מצבו בינוני

דרמה תקציבית במשרד ראש הממשלה: הערב (א') צפוי נתניהו להכריע במאבק על תוספת של 45 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. בעוד בצה"ל מדווחים על עיכובים בתשלומים לספקים ותעשיות, באוצר נדרשים לגשר על פער חסר תקדים שנוצר מאז מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)יוני גבאי ודניאל הרץ
נערה בת 14 נפגעה הערב (17:09) מרכב בעת שהלכה ברגל בשדרות יצחק הנשיא באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
בעוד מניין ההרוגים הרשמי ממשיך לטפס כל העת, תיעודים קשים ממשיכים לזרום מונצואלה מרגעי הרעידות שפקדו את המדינה | 72 השעות הקריטיות בהם הסיכויים הגדולים ביותר לאתר חיים מתחת להריסות - עברו | ההתפתחויות האחרונות ברעידת האדמה ההיסטורית בונצואלה (בעולם)כיכר השבת
הולכת רגל בת 15 נפצעה במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב ברחוב האדמו"ר מפיטסבורג באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה והיא פונתה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
11 בני אדם מתו היום בהתרסקות מטוס בצרפת |לפי הדיווחים בצרפת מדובר במטוס השייך לבית ספר לצניחה חופשית שסבל מכשל טכני וצנח אל הקרקע | הטייס, החניכים והמדריכים מתו כשהיו בדרכם לשיעור צניחה (חדשות, בעולם)כיכר השבת
הסכם הביניים שחתם הנשיא דונלד טראמפ עם איראן מעורר ביקורת חריפה בקרב תומכיו, החוששים כי המהלך יפגע ברפובליקנים בבחירות האמצע | סקרים מראים כי רוב הציבור האמריקני מפקפק ביעילות המלחמה ומביע חשש כי הפסקת האש הנוכחית לא תישמר לאורך זמן | התסכול של בוחרי טראמפ בעקבות החתימה על הסכם הביניים עם איראן (בעולם)כיכר השבת
כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם | צפו (דבר השבוע)משה מנס ויוסי חיים מימון
אירוע חמור בשומרון: קשיש בשנות ה-70 לחייו נכנס בניגוד לחוק לעיר קלקיליה שבשטח A כדי לקנות אבטיח ומוצרי מזון, הותקף באלימות קשה על ידי מספר חשודים שהטיחו אותו על הכביש, ורכבו נשדד | הוא הצליח להגיע רגלית חבול למעבר אליהו | כל הפרטים והאזהרה החריפה של המשטרה (ביטחון)דניאל הרץ
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