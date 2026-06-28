נערה בת 15 נפצעה בינוני בתאונת דרכים באשדוד

הסכם הביניים שחתם הנשיא דונלד טראמפ עם איראן מעורר ביקורת חריפה בקרב תומכיו, החוששים כי המהלך יפגע ברפובליקנים בבחירות האמצע | סקרים מראים כי רוב הציבור האמריקני מפקפק ביעילות המלחמה ומביע חשש כי הפסקת האש הנוכחית לא תישמר לאורך זמן | התסכול של בוחרי טראמפ בעקבות החתימה על הסכם הביניים עם איראן (בעולם)

כיכר השבת