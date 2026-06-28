נתניהו: מתייחסים ברצינות לקריאות ארדואן להכחדת ישראל

שעה של קורת רוח הייתה מנת חלקם של אלו אשר זכו בסוף שבוע האחרון להשתתף במעמד 'ראשית הגז' המרומם במעון קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • הדקדוק ההלכתי וההקפדה על כבשים מיוחסים 'בן אחר בן' ללא חשש הכלאה • וגם: הריקוד הסוער של האדמו"ר מפינסק קרלין עם הפוסק לקול תרועת המשתתפים • צפו בתיעוד המרגש (חרדים)

חיים רוזנבוים