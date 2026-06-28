צה"ל חיסל את המחבל שהרג את סרן דוד חזות בלבנון

מנהלי רשתות הגנים החרדיות מזהירים מפני משבר חריף בעקבות פערי תקצוב הולכים וגדלים כאשר הנפגעות העיקריות הן הגננות הוותיקות, לצד גירעונות כבדים המאיימים באופן ישיר על המשך פעילותם של גנים רבים | בפאנל מיוחד ב"אולפן כיכר" עלתה הקריאה למשרד החינוך להחיל את רפורמת "אופק חדש" ולתקן את מנגנון התקצוב, כדי למנוע מחסור חמור בגננות ופגיעה באלפי משפחות חרדיות - כבר בשנת הלימודים הקרובה • צפו (חרדים)יוסי סרגובסקי
צה"ל חיסל במהלך הלילה את המחבל מההתקלות בה נהרג סרן דוד חזות ז"ל.כיכר השבת
הקואליציה מקדמת הקפאת מעצרי בני הישיבות | חמישה נרצחו ביום דמים קשה במגזר הערבי | הותר לפרסום: סרן דוד חזות נפל בלבנון | ישראל הכירה רשמית ברצח העם הארמני | שר החוץ של דרום סודן התפלל בכותל | עימות חריף סביב חוק יסוד לימוד תורה |וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו”ר הוועדה ויו”ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, אישרה היום פה אחד את קיום הבחירות המקדימות לראשות רשימת הליכוד לכנסת (חדשות)כיכר השבת
מסוק של ענקית הנפט ארמקו התרסק בחוף המזרחי של ערב הסעודית וגרם למותם של 14 בני אדם | הרשויות פתחו בחקירה רשמית לבירור נסיבות האסון שהתרחש יומיים לאחר חידוש הפעילות במסוף | בתיעוד מצמרר נראים רגעי ההתרסקות (חדשות)כיכר השבת
במעמד נרגש בתלמוד תורה ״חזון מאיר ובית ישראל״ התקיימה מסיבת סידור וחומש מרגשת בהשתתפות נשיא המוסדות האדמו״ר רבי יקותיאל אבוחצירא, שחילק לתלמידים את הסידורים וברכם. במהלך המעמד נבחן ילד בן 6 אצל האדמו"ר על כל מסכת אבות בעל פה - וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, בדיוק בתקופה שעולם התורה נרדף לראות מחזה כזה, מרגשחיים רוזנבוים
ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי ישראל מתייחסת ברצינות רבה לאיומי נשיא טורקיה ארדואן. "כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להכחדת מדינת ישראל - אנחנו מתייחסים ברצינות רבה למילים האלה, כי אם למדנו דבר אחד בהיסטוריה של עמנו - כשמישהו אומר שהוא מתכוון להכחיד אותך, תתייחס אליו ברצינות". נתניהו הוסיף כי ישראל תפנה את תשומת לב ארה"ב לאמירות אלו.קובי אטינגר
שעה של קורת רוח הייתה מנת חלקם של אלו אשר זכו בסוף שבוע האחרון להשתתף במעמד 'ראשית הגז' המרומם במעון קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • הדקדוק ההלכתי וההקפדה על כבשים מיוחסים 'בן אחר בן' ללא חשש הכלאה • וגם: הריקוד הסוער של האדמו"ר מפינסק קרלין עם הפוסק לקול תרועת המשתתפים • צפו בתיעוד המרגש (חרדים)חיים רוזנבוים
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