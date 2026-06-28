ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הביע התנגדות לזהותה של ישראל כמדינה יהודית וטען כי עשרות מיליארדי דולר מכספי המיסים האמריקניים שמגיעים לישראל משמשים להפרת החוק הבין-לאומי ולהרג אזרחים | לדבריו, "כל מדינה שמעניקה פריבילגיות לדת אחת על פני אחרת היא מדינה שאני לא יכול להגיד לך שאני תומך בה" (בעולם)יוסי נכטיגל
לאחר תקופה ממושכת, שר המשפטים ונשיא העליון הגיעו להסכמה נקודתית שאפשרה את כינוס הוועדה. במסגרת ההבנות קודמו שישה נשיאי בתי משפט שלום לערכאה המחוזית, ומונו עשרות שופטים חדשים לבתי משפט השלום, המשפחה והנוער ברחבי הארץ (משפט)משה כהן
תחקור ראשוני של צה"ל העלה כי הטנק בו נפלו מג"ד 52 סא"ל דור גדליה בן שמחון ושלושה לוחמים מגדוד 52 - סמ"ר נוה חבשוש, סמ"ר יואב קליין וסמ"ר ליאב כבביה - בדרום לבנון ב-19 ביוני, נפגע מרחפן נפץ. האירוע נמצא בתחקור מעמיק. המידע נמסר למשפחות.כיכר השבת
ארה"ב ואיראן החליפו ביניהם מהלומות ב-48 השעות האחרונות, בעקבות מחלוקת על המשמעות מאחורי הניסוח של ההסכם | איראן מנסה לשלוט אקטיבית בהורמוז, ארה"ב מנסה לקחת את הורמוז - ולהעביר אותו לעומאן (סקירה)ישראל גראדווהל
אזרח קטרי נהרג ותושב ערבי נפצע מפגיעת רסיסי פעילות צבאית בים, כך לפי הודעה של משרד הפנים הקטארי | משרד הפנים הקטרי פתח בחקירת נסיבות היעלמותו ופגיעתו של כלי השיט, אך מסר כי האירוע התרחש כתוצאה מ"פעילות צבאית באזור" (מדיני)כיכר השבת
החרדים כבר לא מאמינים לנתניהו: "שבענו מהבטחות, לא נקדם אף חוק" | ח"כ אורי מקלב בשערי כלא 10: קטרוג איום על מדינת ישראל | הקולות המאוכזבים מהשטח החרדי: "מי ידאג לנו? | לונדון זועמת על הקנאים: "מכשילים את הציבור" | דרמה בחסידות דארג: האדמו"ר קטע את חופשתו וחזר ארצה (מעייריב)איצלה כץ
גבר כבן 60 נדקר בפלג גופו העליון במהלך אירוע אלימות שהתרחש בביתו בדרום תל אביב. הפצוע פונה במצב קשה למרכז הרפואי איכילוב. שוטרי תחנת תל אביב דרום הגיעו למקום ומבצעים איסוף ממצאים לצד סריקות לאיתור החשודים במעשה.קובי רוזן
גבר כבן 40 פונה הערב (19:24) לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני, עם פציעות חודרות. הפצוע הובא לטיפול צוותי מד"א במחסום ענתות בירושלים.קובי רוזן
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