פיקוד צפון עדכן הערב את תושבי האזור כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי, במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב | פיקוד צפון עדכן כי בעקבות עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה | בצה"ל הדגישו כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת סכנה לתושבים (צבא)

דניאל הרץ