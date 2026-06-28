פיקוד צפון עדכן הערב את תושבי האזור כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי, במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב | פיקוד צפון עדכן כי בעקבות עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה | בצה"ל הדגישו כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת סכנה לתושבים (צבא)דניאל הרץ
ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה | בידי גורמי הביטחון קיימים ממצאי מודיעין שעשויים להוביל לזהות המדליף | באגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות (חדשות)יאיר טוקר
הערב התקיים טקס הלוויה המוני בכפר יאטר שבדרום לבנון, בו נקברו 27 מחבלי חזבאללה. הארונות הצהובים המאפיינים את ארגון הטרור הלבנוני הובאו לטקס בהשתתפות המונית.קובי אטינגר
באגף המודיעין ופיקוד הדרום העבירו לרמטכ"ל זמיר אזהרה לפיה הזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה | חמאס מייצר מאות מטענים וטילי נ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה | בנוסף, ארגון הטרור מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה (צבא)דוד הכהן
הולכת רגל בת 15 נפצעה במצב קל עד בינוני לאחר שנפגעה מרכב בשדרות נים סמוך לצומת עזריאלי ראשונים בראשון לציון. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
גם הערב: הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בבר אילן בירושלים. כוחות משטרה פועלים במקום | המשטרה מסרה כי "המפגינים חוסמים לסירוגין את צירי התנועה, מציתים אש סמוך למתחם עבודות הרכבת הקלה ומשבשים את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר" | תיעוד נרחב מהמקום (חרדים)נחמן שטרנהרץ
גם הערב: הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בבר אילן בירושלים. כוחות משטרה פועלים במקום | המשטרה מסרה כי "המפגינים חוסמים לסירוגין את צירי התנועה, מציתים אש סמוך למתחם עבודות הרכבת הקלה ומשבשים את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר" | תיעוד נרחב מהמקום (חרדים)נחמן שטרנהרץ
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