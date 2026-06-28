כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

גבר בן 50 פונה במצב קשה עם פציעות חודרות בברטעה

גבר כבן 50 פונה הלילה (23:13) לבית החולים הלל יפה במצב קשה, בהכרה, עם פציעות חודרות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בברטעה ופינו אותו לבית החולים.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

00:19

יהדות צרפת אבלה: מגדולי המחזירים בתשובה, ראש הישיבה הרב רון שעיה זצ"ל

יהדות צרפת בארץ הקודש ובגולה מתעטפת הלילה באבל עם הבשורה המרה על לכתו בטרם עת של הרב רון שעיה זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת ישועות יוסף בירושלים | הרב היה מגדולי המחזירים התשובה בקרב יהדות צרפת והעמיד תלמידים הרבה (ברוך דיין האמת)

כיכר השבת
23:58

צה"ל השמיד מתחם תת-קרקעי בעומק 25 מטר בדרום לבנון

כוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי באורך 200 מטר ובעומק 25 מטר בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. במתחם, שנבנה בטכנולוגיה איראנית, נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל. הפעילות בוצעה על ידי כוחות החטיבה 551 ויחידות יהל"ם בפיקוד אוגדה 91.

ב. ניסני
23:54

אירוע חריג בסוריה: זוהה ירי לעבר כוחות צה"ל שהשיבו באש; גם מסוק קרב תקף

תקרית ירי חריגה התרחשה הערב בסוריה באזור תל כודנא שבאזור החיץ של צה"ל | הכוחות זיהו ירי לעבר המוצב והשיבו בירי מרגמות וירי ארטילרי | בנוסף, תקף גם מסוק קרב | בחסדי שמים אין נפגעים באירוע (צבא)

ב. ניסני
23:46

דיווח: איראן וארה"ב הסכימו לנצור אש - ולהמשיך במגעים

23:41

נתניהו הציע שריון בליכוד למשיא המשואה וגיבור ישראל - זו הייתה תשובתו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לשנות את פני צמרת הליכוד | נתניהו מנסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים ולשים בצמרת לא מעט דמויות | לאחרונה נתניהו קיבל תשובה שלילית לשריון מארי שפיץ, שנפצע בעזה והשיא משואה ביום העצמאות האחרון (פוליטי)

יוני גבאי
23:29

רון ארד יחזור? הסעיף הנוסף בהסכם עם לבנון שמעורר תקווה בישראל

ההסכם בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמדבר על התחייבות הדדית של ישראל ולבנון לפעול למען "שחרור עצירים והחזרת שרידים" |  ישנם בבתי קברות בלבנון שרידים של יהודים שקרוביהם מעוניינים להביא לקבורה בישראל | החזרת שרידים יכולה גם להתייחס לפעילות בנוגע לרון ארד, אך לפי מקורות, כלל לא ברור אם יש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא (מדיני)

דניאל הרץ
23:26

עימותים בין צה"ל לתושבי כפר בדרום סוריה — ירי ארטילרי ומנוסת תושבים

עימותים פרצו בין כוחות צה"ל לתושבי הכפר עאבדין בדרום סוריה, סמוך לאגן הירמוך. לפי מקורות סוריים, צה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר, מה שגרם למנוסת תושבים רבים. מוקדם יותר היום נרשמו עימותים בין צעירים מהכפר לחיילי צה"ל, כאשר התושבים חסמו את הכניסה באבנים ויידו אבנים לעבר החיילים. החיילים השיבו בירי.

קובי אטינגר
23:02

אנחת רווחה מהולה בדמעות: ארונו של האברך שנהרג במולדובה נחת בארץ; הלוויה הלילה

לאחר דרמה חובקת עולם, ארונו של האברך עדין הנפש, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, נחת בארץ | מכריו מספרים בבכי על הנס הגדול של שלושת הילדים שחבק אחרי שנים של תפילות, ועל השבר הנורא עם הידרדרות רכבו לוואדי במולדובה | ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר