האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ערך את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא של אביו זיע"א • הכבוד הנדיר לזקן הפוסקים בארה"ב והאדמו"ר הצעיר מסקולען • סיום הש"ס, חלוקת תעודות לבחורים שנבחנו על אלפי דפים, ומכירת זכות ברכת המזון • צפו בגלריה המפוארת מתפילת שחרית ועד סיום הש"ס והטיש (חסידים)חיים רוזנבוים
עסקן חב"די מוכר מקראון הייטס קיבל איומים מפורשים על חייו לאחר שקרא לראש עיריית ניו יורק למתן את התבטאויותיו ובתגובה ספג מתקפה חריפה, בוטה ומסיתה מצד מנחי פודקאסט פרוגרסיבי פופולרי בארצות הברית | שעות ספורות לאחר מכן נשלח לתיבות המייל שלו מכתב שטנה מפחיד (חרדים)נחמן שטרנהרץ
חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבי נבטיה ומיפדון שבדרום לבנון. דובר צה"ל הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. בתקיפה נוספת, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של חיזבאללה שניסה לפגוע בכוחות צה"ל. חיזבאללה פרסם הלילה כרוז מפורט ובו מנה את "ההפרות של צה"ל" לטענתו: תקיפות על בנייני מגורים בנבטיה ומיפדון, תקיפת כטב"ם על שטח פתוח בכפר פרון, ופיצוץ מבני מגורים.קובי אטינגר
בזמן שהעולם מביט ליחסים התלולים של ארה"ב עם איראן, בתימן מתחוללת דרמה צבאית ומדינית חסרת תקדים שאולי תטרוף את הקלפים מול הציר האיראני | איחוד כוחות דרמטי בשטח והסכמי שבויים היסטוריים מסמנים כי המלחמה בתימן עומדת בפני נקודת מפנה גורלית (חדשות בעולם)דני שפיץ
המוסלמים השיעים ציינו לאחרונה ברחבי העולם את יום העשורא, יום אבל באמונה השיעית בו מתאספים גברים ברחובות ומכים את עצמם על מותו של אחד מנביאיהם | רחובות אירופה התמלאו בשבוע שעבר בגברים לבושים שחורים מכים את עצמם, תמונות של חמינאי נופפו במרכז ברלין | לראות ולא להאמין (בעולם)ישראל גראדווהל
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שפשט לישראל בטבח שמחת תורה ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי (חדשות)ב. ניסני
דווח על חפץ חשוד שנמצא באוטובוס ברחוב קהילות יעקב בבני ברק. שוטרים וחבלנים פועלים במקום לבדיקת החפץ. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות הכוחות בזירה עד לסיום הטיפול באירוע.קובי רוזן
כוחות גדולים של משטרה הוקפצו לרחוב קהילות יעקב בבני ברק, בשל חשד להימצאות מטען חבלה בתוך אוטובוס | חבלני משטרה פעלו בזירה ויחד עם הרובוט המשטרתי בדקו את החפץ החשוד - וכעבור זמן קצר שללו את החשד למטען חבלה (חדשות)קובי רוזן
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