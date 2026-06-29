ילדה בת 10 שרכבה על קורקינט חשמלי נפצעה קשה בתאונה עם מיניבוס ברחוב שבאזי בראש העין. חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה מסרו כי הילדה נחבלה בהתנגשות עם המיניבוס. לאחר מתן טיפול רפואי ראשוני במקום, היא פונתה לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן
מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.אבישי לוי
שר הביטחון כ"ץ ושר האוצר סמוטריץ' קוראים לבטל את משפטו של ראש הממשלה בעקבות התבטאות השופטים בעניין הבעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000 | כ"ץ כתב כי "המשפט חייב להתבטל מיד והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין" (פוליטי)יוני גבאי
מהומה פרצה באירוע הנחת אבן פינה בחבל תקומה בהשתתפות השר סמוטריץ', כאשר אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל שנפלה בחמ"ל נחל עוז ב-7 באוקטובר זעק לעבר השר: "אם היית אוהב אותי היית מגן על רוני רוני נשרפה בחמ״ל. אתה לא מגן עליי ואתה לא אוהב אותי בכלל" (בארץ)חזקי שטרן
לאחר שטען הבוקר כי הליכוד לא שולל על הסף ישיבה תחת איזנקוט, השר יואב קיש ממהר להבהיר את הדברים | לדבריו, "אייזנקוט וראשי סיעות נוספים מוזמנים לקבל את עקרונות היסוד של המחנה הלאומי ולהצטרף אלינו לממשלה לאומית רחבה בראשות נתניהו" (פוליטי)יוני גבאי
Zeelander 8 Solea החדשה משלבת מהירות גבוהה, עיצוב מוקפד ושקט חריג במיוחד ליאכטה עוצמתית כל כך | עם ארבעה מנועים, טווח הפלגה מרשים ותכנון שנבנה סביב בעלים מנוסה, היא מציגה את הגישה של Zeelander: יוקרה שלא צועקת, אלא מחליקה בשקט על המים (רכב ותחבורה)אבישי לוי
מפקד פיקוד מרכז של ארה"ב, בראד קופר, השוהה בלבנון, נפגש עם מפקד צבא לבנון רודלוף היכל. השניים דנו בדרכים ליישום ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון.קובי אטינגר
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