טורקיה מגנה את ישראל בעקבות עימותים בדרום סוריה

השר כ"ץ הזהיר בתדרוך היום לכתבים: "מחר אנחנו יכולים להיות במלחמה עם איראן" | נתניהו פירט את התכתיב שהוצע לו: "מה זה התכתיב של חמאס? צא מהרצועה - תקבל את כולם. אמרו: "זה יכול להיות ניצחון גדול'. אמרתי: 'איזה ניצחון זה? זו תבוסה" (חדשות)

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