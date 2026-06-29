המנהיג הספרדי בהנחיה גורפת לקראת עצרת המחאה: לא לחסום כבישים | גפני הגיב לטענות האפליה העדתית - והוציא את השד מהבקבוק | חסרי חוש הומור עם חמאה על הראש: "סערת פינדרוס ולזימי" | בגלל צבע שחור: ניסיון מעצר תלמיד ישיבה הסתיים בריקודים | חוק התקשורת של קרעי סופג מכה: ח"כ מעוז יתנגד | ט"ו תמוז: אלפים פוקדים את ציון ה'אור החיים' הקדוש (מעייריב)

איצלה כץ