רוכב קורקינט נפצע בינוני בתאונה באשדוד

השר הודיע בפגישה עם ראש עיריית שדרות כי עבודת המטה הושלמה • "ברגע שנקבל אור ירוק מראש הממשלה נתחיל" | קריאה לנתניהו: תן את האישור (בארץ)קובי אטינגר
לוחם במילואים נפצע באורח קשה היום כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה, כך נמסר מדובר צה"ל.קובי אטינגר
המנהיג הספרדי בהנחיה גורפת לקראת עצרת המחאה: לא לחסום כבישים | גפני הגיב לטענות האפליה העדתית - והוציא את השד מהבקבוק | חסרי חוש הומור עם חמאה על הראש: "סערת פינדרוס ולזימי" | בגלל צבע שחור: ניסיון מעצר תלמיד ישיבה הסתיים בריקודים | חוק התקשורת של קרעי סופג מכה: ח"כ מעוז יתנגד | ט"ו תמוז: אלפים פוקדים את ציון ה'אור החיים' הקדוש (מעייריב)איצלה כץ
לוחם במילואים נפצע באורח קשה היום (ב') כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה.ב. ניסני
בחור ישיבה מירושלים, האמור להינשא בחודש אב הקרוב, נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים חזיתית קשה שהתרחשה בלילה שבין ראשון לשני השבוע בצומת דרכים מרכזי בקריית יואל | הפצוע, מאיר פנחס בן הדס אסתר, נסע במונית שהתנגשה בעוצמה ברכב אחר, ופונה במסוק רפואי לבית החולים המקומי כשהוא מונשם ומורדם. הציבור נקרא לקרוא תהילים לרפואתו (חרדים, בעולם)נחמן שטרנהרץ
לוחם במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון • פונה לטיפול רפואי בבית חולים והמשפחה עודכנה | האירוע הקשה בזירה הצפונית (צבא וביטחון)כיכר השבת
לוחמי משמר הגבול של מחוז ירושלים פשטו על אתר בנייה, בעקבות חשד ממוקד להעסקת פועלים בניגוד לחוק. בסריקות סוערות על הפיגומים, שכללו שליפת נשקים, אותרו חשודים שניסו להתחבא | צפו (בארץ)קובי רוזן
בית המשפט קבע כי דן הראל הכפיש את ח"כ צבי סוכות כשקשר אותו למחסור בכוחות צה"ל ערב המתקפה, והורה לו לשלם פיצויים של עשרות אלפי שקלים. תביעתו של האלוף נגד סוכות ודגן נדחתה (פוליטי מדיני)יוני גבאי ודניאל הרץ
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ