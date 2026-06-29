איראן מכחישה את טראמפ: לא ביקשנו להיפגש ולא נקיים מו"מ בקטר

פעוטה כבת 3 פונתה הערב (21:00) לבית החולים סורוקה במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב בערד. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, שם צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי. היא מעורפלת הכרה.

קובי רוזן