פעוטה בת 3 פונתה במצב בינוני לאחר עקיצת עקרב בערד

משרד החוץ האיראני הבהיר כי משלחת איראנית תבקר בדוחה שבקטר כדי לעקוב אחר יישום מזכר ההבנות ובפרט סוגיית הכספים המוקפאים, אך לא תקיים פגישות מו"מ עם הצד האמריקני. פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, כתב כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, בניגוד להצהרת טראמפ מהיום.

קובי אטינגר