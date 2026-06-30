1,719 הרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה — חשש למניין גבוה יותר

אם אתם מחכים ליום שבו טהראן תרים דגל לבן אחרי חיסול מוצלח או הדחה כואבת, כדאי שתשנו כיוון | ממגרשי הכדורגל ועד למבצעים צבאיים חשאיים, המכונה התעמולתית של טהראן תמיד מגדירה מחדש את מושג ההפסד ומציגה נרטיב שבו הכבוד הלאומי חשוב יותר מהחיים עצמם (חדשות בעולם)

דני שפיץ