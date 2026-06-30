כיכר השבת
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ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה

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מבזקים נוספים

14:10

"עכשיו שיעור בגמרא": כשגולדקנופף החל להסביר לח"כים מהאופוזיציה | צפו

גולדקנופף ביקש להציג את הרקע הרוחני לחוק יסוד לימוד תורה באמצעות "שיעור בגמרא", אך דבריו עוררו סערה וחילופי האשמות קשים בינו לבין חברי האופוזיציה, שהטיחו בו האשמות על רקע סוגיית הגיוס | צפו (בכנסת)

יוני גבאי
14:08

צה"ל חיסל מחבל בכיר בג'האד האסלאמי שהחזיק חטופים ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו ביום ראשון בתקיפת כטב"מ בדרום רצועת עזה את המחבל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, בכיר בזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי. עבד אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים. התקיפה בוצעה במואצי של ח'אן יונס בשעה 17:00. החיסול נחשב לסגירת מעגל לשורד השבי רום ברסלבסקי.

קובי אטינגר
13:59

ישראל תשמור על אירופה מפוטין? עסקת הענק הסודית של רפאל נחשפת

עסקת הענק שתשנה את פני ההגנה האווירית באירופה: מערכת ה-SPYDER של רפאל בדרך לרומניה, והיעד הבא כבר מסומן – המדינה האירופית הראשונה שתפרוס את כיפת ברזל בשטחה (חדשות בארץ)

דני שפיץ
13:54

הילולת האור החיים: אם יש קושי וצער, תדע בוודאות שהכל - זמני וחולף!

אם תרגיש את מתיקות וערבות התורה, היית רודף אחריה! כי כל כסף וזהב, לא – ישווה לה! "טעמו וראו כי טוב ה'"... | מאמר מיוחד לרגל יום פטירתו של בעל האור החיים הקדוש (חסידים)

ורד שאלתיאל
13:51

"קפץ לי על הצוואר": שורד השבי נפרד מהמחבל שירק לו לתוך הפה

שורד השבי רום ברסלבסקי מגיב בסגירת מעגל לחיסולו של המחבל טלאל עבד אלעאל (אבו יוסוף), מי שפיקד על חוליית המחבלים שהחזיקה בו בשבי ברצועת עזה במשך שנה שלמה | בסטורי שהעלה, חשף ברסלבסקי את מסכת ההתעללות הקשה שעבר תחת פיקודו של המחבל, הודה לכוחות הביטחון והצהיר: "נקמתם את הנקמה שלי. רק עכשיו אני יכול להגיד במאה אחוז - אני ניצחתי" (אנשים)

יאיר טוקר
13:49

פרוש התפרץ: "בן גוריון לא היה מצליח היום להקים מדינה; כולם חטאו" | צפו

יו"ר שלומי אמונים דיבר דברים חריפים בדיון שנערך היום בועדת חוץ וביטחון • "עם ייעוץ משפטי כזה בן גוריון לא היה מקים מדינה" | "התוצאה עד כה: אפס" | צפו בדבריו (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף
13:47

דרמה בגבול: הסורים שמו יד על ה"אול"ר" הסודי של צה"ל

במרכזו של מחוז דרעא הסורי, מכשיר ניווט מסווג של צה"ל שהושאר בשטח הפך למוקד עניין בינלאומי לאחר שסרטוניו הופצו ברשתות החברתיות (חדשות בארץ)

כיכר השבת
13:40

ביום ההילולא: אב"ד 'באר ישראל' מגלה את סגולת ה'אור החיים' לזרע של קיימא

לרגל יום ההילולא של ה'אור החיים' הקדוש, רבינו חיים בן עטר זיע"א, צפו במסר מיוחד ומעורר השראה של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, אב"ד באר ישראל, אשר חושף ומגלה את הסגולה הפלאית והבדוקה הטמונה בין דפי תורתו של בעל ה'אור החיים' הקדוש, המסוגלת לפקוד בישועה ובזרע של קיימא את המצפים לישועת השם (חרדים)

חיים רוזנבוים
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